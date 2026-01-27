Concerto in Duomo Folla e applausi per Nicola Piovani | Grande emozione

Il concerto in Duomo ha visto un pubblico numeroso e appassionato, offrendo un’occasione unica di ascoltare le opere del maestro Nicola Piovani in un ambiente suggestivo. L’evento ha suscitato emozioni profonde, testimoniando l’importanza della musica come forma d’espressione condivisa. Un momento di grande coinvolgimento che ha unito gli spettatori in un’atmosfera di rispetto e ascolto attento.

La grande musica è andata in scena domenica sera in un Duomo davvero gremito grazie al maestro Nicola Piovani. La serata, promossa da Fondazione di Modena e organizzata da Momenti di Maria Carafoli, è stata densa di emozioni. Il grande musicista, che ha vinto l’Oscar per il film di Roberto Benigni ‘La vita è bella’, accompagnato da Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni, ha saputo raccontare con la musica e con le parole la sua straordinaria carriera fatta di amicizie e collaborazioni davvero speciali, come quella con Fellini o Monicelli. A dare il via alla serata il sindaco Massimo Mezzetti e il vicario generale Monsignor Giuliano Gazzetti mentre il vescovo Erio Castellucci ha saluto al termine dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il concerto di San Geminiano 2026 si svolgerà nel Duomo di Modena, con Nicola Piovani come protagonista.

