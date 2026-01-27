Questo concerto di Carnevale al Burana Festival vede protagonista il rinomato organista Zerer, considerato tra i più importanti al mondo. L’evento si svolge domenica 1 febbraio e rappresenta un’occasione unica per ascoltare un artista di alto livello in un contesto prestigioso. La performance promette un’esperienza musicale di qualità, nel rispetto della tradizione e della sobrietà.

Nell’ambiente si dice sia l’organista più importante al mondo, ma in ogni caso è certamente nel gotha della professione: interpreterà il Concerto di Carnevale del Burana Festival di questa domenica, 1 febbraio. Si tratta del tedesco Wolfgang Zerer, classe 1961, pluripremiato studioso, docente e artista dell’organo che abitualmente tiene concerti e masterclass in Europa e in vari altri continenti. L’occasione, più unica che rara, di vederlo suonare all’interno della Chiesa di Burana è dunque fissata per le ore 17 di domenica 1 febbraio. "Sarà un momento speciale di valorizzazione dello storico organo Traeri – annuncia il sindaco, Simone Saletti –, completamente restaurato cinque anni fa in concomitanza con la riapertura della Chiesa di Burana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Carnevale a Burana col pluripremiato organista Zerer

Il Burana Festival ospiterà il celebre organista tedesco Wolfgang Zerer, noto per le sue interpretazioni e il suo talento.

