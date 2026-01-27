L’articolo analizza il rito del fuoco a Monaco, evidenziando la sicurezza dei gemelli e l’orgoglio di mamma Charlene. Questo evento tradizionale rappresenta un momento importante per il Principato, simbolo di continuità e identità culturale. Attraverso un’attenta descrizione, si evidenziano i significati e le atmosfere di una cerimonia che unisce storia e famiglia nel cuore di Monaco.

I bagliori delle fiamme sul porto di Monaco raccontano il futuro del Principato meglio di qualsiasi comunicato. Durante la festa di Santa Devota del 26 gennaio, gli sguardi non erano puntati solo sul tradizionale falò della barca o su Charlene di Monaco, ma sulla nuova consapevolezza di Jacques e Gabriella. I gemelli, ormai undicenni, sembrano aver smesso i panni dei bambini timidi per indossare quelli di una dinastia che si rinnova. Accanto a una Charlene in versione protettiva, i piccoli Grimaldi hanno mostrato una padronanza del protocollo quasi sorprendente per la loro età. Jacques e Gabriella, principini di Monaco.

© Iodonna.it - Con una sicurezza sorprendente, i gemelli hanno guidato il rito del fuoco sotto lo sguardo fiero di mamma Charlene di Monaco

Charlene di Monaco e il principe Alberto festeggiano gli 11 anni dei loro gemelli, Jacques e Gabriella.

