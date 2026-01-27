L’intelligenza artificiale permette di creare immagini realistiche anche quando le fotografie originali sono scarse o assenti. Questa tecnologia apre nuove possibilità di manipolazione visiva, sollevando al tempo stesso questioni etiche e di affidabilità. È importante comprendere come l’AI possa influire sulla percezione delle immagini e sui contenuti che consumiamo quotidianamente.

Se le fotografie sono scarse, che ci vuole a fabbricarle? L’ intelligenza artificiale consente praticamente ogni cosa, e siamo solo all’inizio. Come è accaduto con tutti i progressi della scienza e della tecnica, il primo campo di applicazione è la pornografia. Il secondo l’orrore. Non gli zombi, o gli scheletri che ballano la danza macabra, gli incidenti stradali, la “lezione d’anatomia”. L’orrore dei campi di concentramento. Ieri, su Libération c’era un articolo sui falsi in materia di Olocausto. Non le tesi dei negazionisti, quelle prosperavano – e prosperano – senza bisogno di una documentazione fotografica (nel loro caso avrebbe mostrato mucche e campi verdeggianti invece di mattoni, ciminiere e filo spinato). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Con l’AI si generano pure false immagini dei lager. E c’è chi ci guadagna

