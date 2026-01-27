La scorsa settimana il primo incontro del 2026 si è svolto presso la scuola primaria "Genny Marsili" di Viareggio. Novantaquattro alunni, dalla prima classe alla quinta, hanno preso parte alle lezioni tenute dall’esperta di Gaia, l’ingegnere Serena Amadei, che ha illustrato numerosi suggerimenti per imparare il rispetto della risorsa idrica sin dalla giovane età. Presente insieme a lei anche Simone Tartarini, membro del Consiglio di Amministrazione di Gaia. Come di consueto, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti è stata donata una copia del libro "Acqua in mente" e la coloratissima borraccia Marina, strumenti pensati per accompagnare i bambini anche nella vita quotidiana verso comportamenti più sostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con Gaia "Alla scoperta dell’acqua" nelle scuole

Approfondimenti su Gaia Alla Scoperta

Nelle scuole dell’Empolese Valdelsa è ripreso il progetto “Acqua Buona”, promosso da Acque e dai comuni locali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CRISTIANO BORSI AMA VIOLA SILVI O FINGE - LA MACCHINA DELLA VERITÀ Ep. 13

Ultime notizie su Gaia Alla Scoperta

Argomenti discussi: Con Gaia Alla scoperta dell’acqua nelle scuole; Gaia e Fischio alla scoperta delle ferrovie italiane; Orbita estrema nel cuore del dragone; 'Gaia e Fischio', un viaggio tra le locomotive per giovani studenti.

Gaia e Fischio alla scoperta delle ferrovie italianeUn viaggio tra storia, memoria e fantasia ha preso forma all’Highlands Institute a Roma, dove è stato presentato Gaia e Fischio ... msn.com

Gaia scopre un’onda gigante nella Via LatteaI dati del telescopio spaziale Gaia dell'Agenzia spaziale europea rivelano che la nostra galassia è attraversata da un'onda gigante che dal centro si propaga verso l'esterno. Con i commenti della ... media.inaf.it

Passiamo in rassegna 15 esordi italiani, tra dischi ed Ep, usciti in questo 2025. Un invito all'ascolto e alla scoperta di progetti molto diversi tra loro: dal disco dei cremonesi Satantango, al cantautorato sperimentale di Gaia Banfi, dall'indiepop all'elettronica. - facebook.com facebook