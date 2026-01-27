Comunità energetiche in arrivo 2,5 milioni dalla Regione Legacoop | Occasione per rafforzare i territori

La Regione stanzia 2,5 milioni di euro per le Comunità energetiche rinnovabili. La novità arriva con un nuovo bando che punta a sostenere progetti locali. Legacoop vede questa opportunità come un modo per rafforzare i territori e stimolare lo sviluppo economico ed energetico. Gli enti locali e le associazioni potranno presentare le proprie idee per ottenere i finanziamenti e avviare nuove iniziative. La speranza è che questa misura porti a un aumento delle energie pulite e a un miglioramento delle comunità locali.

"Il nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un'occasione per rafforzare le iniziative dei territori e un'opportunità concreta di sviluppo energetico ed economico". Questo il giudizio di Legacoop Romagna sul fondo da 2,5 milioni di euro che dal 17 marzo. Il nuovo bando regionale dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili offre un'opportunità per rafforzare le iniziative territoriali, favorendo lo sviluppo sostenibile e l'economia locale.

