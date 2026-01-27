Comunità energetiche dalla Regione 2,5 milioni Legacoop | Occasione per rafforzare i territori

La Regione ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro per le Comunità energetiche rinnovabili. La notizia arriva con entusiasmo da Legacoop, che vede in questa mossa un’opportunità concreta per rafforzare i territori e favorire lo sviluppo energetico ed economico. Il bando apre nuove possibilità per le comunità locali di investire in energie pulite e di creare occupazione, dando una spinta alla transizione energetica in tutta la regione.

Legacoop Romagna promuove il nuovo bando regionale al via dal 17 marzo: contributi fino a 150mila euro per chi fa impianti. Galanti: "La nostra gestione è locale, già distribuiti i primi incentivi del 2024" “Il nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative dei territori e un’opportunità concreta di sviluppo energetico ed economico”. Questo il giudizio di Legacoop Romagna sul fondo da 2,5 milioni di euro che dal 17 marzo sosterrà la realizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili. Il contributo previsto è a fondo perduto e copre il 35% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 150mila euro per beneficiario.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Regione Comunità

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato alle Comunità energetiche rinnovabili.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Regione Comunità

Argomenti discussi: Comunità energetiche rinnovabili, la Regione non ci crede più: Hanno dirottato i finanziamenti; Fvg Energia è in prima linea per la comunità energetica regionale; Fvg verso la comunità energetica rinnovabile di area vasta; Comunità energetiche, in arrivo 2,5 milioni dalla Regione. Legacoop: Occasione per rafforzare i territori.

Comunità energetiche rinnovabili, la Regione non ci crede più: Hanno dirottato i finanziamentiNel 2025 aveva stanziato 14 milioni per l'attivazione delle CER. Nel 2026 i fondi sono saliti a 20, ma solo per le imprese ... romatoday.it

Comunità energetiche, ma la bolletta rimane: come trovare l’offerta più convenienteL'ascesa delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sta ridisegnando la geografia dei consumi in Italia, offrendo finalmente a cittadini e imprese ... laprovinciadibiella.it

Un nuovo impulso allo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili arriva dalla Regione Emilia-Romagna. Dal 17 marzo sarà operativo un bando da 2,5 milioni di euro destinato a sostenere la realizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia - facebook.com facebook

Comunità energetiche rinnovabili, la Regione non ci crede più: “Hanno dirottato i finanziamenti” ift.tt/23dTpCR x.com