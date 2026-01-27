Comunali Milano Silvia Sardone e l’ombra del centro | L’alleanza è questa E sì alle primarie

La candidata Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega e consigliera comunale, si confronta con altri esponenti politici in vista delle prossime elezioni comunali di Milano. La sua presenza e le sue dichiarazioni fanno parte del dibattito politico locale, con un focus sulle alleanze e sulle primarie. Questo scenario riflette le dinamiche e le strategie del centrodestra milanese in vista delle consultazioni amministrative.

Milano – Silvia Sardone, vicesegretaria nazionale della Lega, europarlamentare e consigliera comunale milanese del Carroccio, Forza Italia invita a un suo convegno meneghino Carlo Calenda e corteggia il leader di Azione. Commenti? “Era un convegno di FI. I partiti sono liberi di invitare chi vogliono. Vale anche per la Lega”. Il segretario di Azione Carlo Calenda all’incontro Milano In Sicurezza al Circolo Caldara, Milano 26 Gennaio 2026 ANSAMATTEO CORNER Calenda, però, ha detto “mai in coalizione con la Lega” e ha criticato Salvini e Vannacci. “Ho sentito. Calenda, che attualmente fa parte del centrosinistra a Milano, ha detto “o noi o la Lega“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

