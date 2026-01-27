Commemorazione a Montorio nel luogo simbolo della deportazione

L’evento commemorativo a Montorio si svolge presso l’ex campo di internamento, simbolo della deportazione. La cerimonia del Giorno della Memoria 2026 coinvolge la comunità in un momento di riflessione e memoria storica, sottolineando l’importanza di ricordare le vittime e preservare la storia. Un’occasione per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Nell’ex campo di internamento, la città ha ricordato le vittime delle persecuzioni razziali e i detenuti politici, con la testimonianza registrata del superstite Leone Fiorentino All’ex campo di internamento di Montorio si è svolta la cerimonia commemorativa del Giorno della Memoria 2026, uno degli appuntamenti più intensi e partecipati del calendario cittadino. In apertura è stata ascoltata la testimonianza registrata di Leone Fiorentino, sopravvissuto alla deportazione, che transitò proprio da Montorio prima di essere inviato ad Auschwitz a soli diciotto anni. La sua voce ha introdotto una mattinata dedicata al ricordo e alla consapevolezza storica, in un luogo che rappresenta una delle principali testimonianze fisiche della memoria a Verona.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Montorio Internamento I funerali di Brigitte Bardot. L’ultimo saluto a Saint-Tropez: la cerimonia privata nel luogo simbolo della sua vita Oggi a Saint-Tropez si sono tenuti i funerali di Brigitte Bardot, icona del cinema e figura storica della cultura francese. Virginia Asia Agnelli si sposa nel giorno in cui morì suo padre Giovannino. Anche il luogo della festa è un simbolo Virginia Asia Agnelli ha celebrato il suo matrimonio nello stesso giorno della scomparsa del padre, Giovannino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Montorio Internamento Argomenti discussi: Giornata della Memoria – Commemorazione Ufficiale al Campo di concentramento di Montorio; Commemorazione a Montorio nel luogo simbolo della deportazione; Giorno della Memoria 2026: eventi e iniziative / Notizie / Novità / Homepage; All’ex lager di Montorio la commemorazione delle vittime della Shoah. Giorno della Memoria 2026. La cerimonia commemorativa al campo di concentramento di Montorio Le scuole protagoniste della commemorazione... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.