Come si sviluppano i tumori | i cambiamenti genetici spiegati da chi li ha scoperti

L'articolo spiega come si sviluppano i tumori attraverso cambiamenti genetici, secondo uno studio della dottoressa Noemi Andor pubblicato su Nature Communications. La ricerca evidenzia che la formazione dei tumori segue regole genetiche specifiche e non è un processo casuale, offrendo nuovi spunti di comprensione e potenziali approcci terapeutici.

La dottoressa Noemi Andor, autrice di un nuovo studio pubblicato su Nature Communications: "Lo sviluppo dei tumori non è un processo casuale ma segue regole genetiche riconoscibili".

