Come la Formula 1 sta tenendo segreti i test di Barcellona | polizia a caccia di curiosi e dati oscurati

I test di Formula 1 a Barcellona sono riservati e poco accessibili, con le autorità impegnate a tutelare riservatezza e sicurezza. Questi eventi segnano l’avvio della stagione 2026, introducendo nuove tecnologie e regolamenti. La polizia vigila attentamente per prevenire intrusioni e garantire il rispetto delle norme, mantenendo alta la segretezza sui dettagli tecnici e le attività in corso.

