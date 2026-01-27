Coltelli a scuola la stretta di Piantedosi | Arriva il metal-detector

Questa sera Matteo Piantedosi ha annunciato un giro di vite sui controlli nelle scuole italiane. Durante la trasmissione di Bruno Vespa, il ministro ha detto che arriverà presto l’uso dei metal detector, per prevenire l’ingresso di coltelli e armi. La decisione nasce dopo alcuni episodi di violenza e intende rafforzare la sicurezza nelle aule. Piantedosi non ha specificato ancora quando entreranno in funzione, ma ha assicurato che il provvedimento sarà immediato.

Matteo Piantedosi, ospite nella serata di martedì 27 gennaio di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, ha annunciato una imminente stretta sui controlli nelle scuole. L'obiettivo? Fermare gli studenti che tentano di entrare in classe armati. Il ministro dell'Interno ha confermato che l'introduzione dei metal detector negli istituti scolastici italiani è ormai in arrivo, una risposta diretta alle crescenti preoccupazioni per episodi di violenza e per il ritrovamento di coltelli e persino machete tra i ragazzi (si pensi al dramma di La Spezia). Su richiesta dei dirigenti scolastici, i controlli potranno essere attivati anche a sorpresa, davanti o all'ingresso delle scuole, nel rispetto dell'autonomia degli istituti e in coordinamento con i prefetti.

