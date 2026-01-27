Colpo da 50mila euro con ' Maxi Miliardario New' in una tabaccheria di Cisanello

In Toscana, un giocatore ha vinto 50.000 euro con il Gratta e Vinci ‘Maxi Miliardario New’ presso una tabaccheria di Pisa in via San Biagio 68. Una vincita significativa che testimonia l’interesse per i giochi di fortuna e il potenziale di grandi premi.

Toscana a segno con il Gratta e Vinci ‘Maxi Miliardario New’. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Pisa è stato centrato un colpo da 50mila euro presso l’esercizio in via San Biagio 68.I giochi sono in una fase di stabilità in Toscana: i dati elaborati da Agipronews hanno confermato.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nell'ultima settimana, nel Padovano, è stato vinto un importo di 50.

