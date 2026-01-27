Colle | Ue agisca contro antisemitismo

La giornata della Memoria rappresenta un momento importante di commemorazione e riflessione. È un’occasione per ricordare eventi storici significativi e rafforzare l’importanza di contrastare ogni forma di antisemitismo. Questa ricorrenza invita alla memoria collettiva e alla responsabilità di mantenere viva la consapevolezza delle ingiustizie passate, affinché non si ripetano in futuro.

12.50 Quello della Memoria è "un importante e irrinunziabile giorno di commemorazione e di riflessione, la cui intensità è sempre massima,non scalfita dal tempo". Così il Presidente Mattarella, che dal Quirinale avverte: il "riproporsi e diffondersi" di "manifestazioni di razzismo e antisemitismo" è "indice di alta pericolosità e chiama a un'azione rigorosa delle autorità di tutta l'Ue". Infine: solidarietà a Liliana Segre "a fronte di attacchi colmi di volgarità e imbecillità, come sempre sono le manifestazioni di razzismo e antisemitismo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

È accaduto. E proprio per questo può accadere di nuovo. La Memoria non è solo ricordo, è responsabilità. Contro l’odio, l’antisemitismo, l’indifferenza. Ogni giorno. - facebook.com facebook