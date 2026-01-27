Coco Torino ufficiale il rinnovo di contratto | annuncio e dettagli – FOTO

Il rinnovo di contratto di Coco Torino conferma il suo legame con il club granata. L’annuncio ufficiale e i dettagli sulla firma sono stati comunicati dallo Stadio Filadelfia, sede del ritiro del Torino. Questa decisione rafforza la continuità del difensore nella rosa del team, in un momento importante per il club.

Torino, c'è il rinnovo di Saul Coco: sarà granata fino al giugno 2029Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto del centrale Saul Coco, che si lega ai granata fino al 2029: Il. tuttomercatoweb.com

