Cocaina | ad Arenzano torna il grande successo targato Sipario Strappato

Nel teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, torna “Cocaina”, produzione di successo di Lazzaro Calcagno e Matteo Monforte. L’appuntamento è per sabato 31 gennaio alle 21, con un cast di attori e musiche originali di Zibba. Una rappresentazione che ha già riscosso grande interesse e che riprende il suo percorso artistico nel rispetto della qualità e della tradizione teatrale.

Sabato 31 gennaio alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) torna una produzione di grande successo dello stesso Sipario Strappato, "Cocaina" di Lazzaro Calcagno e Matteo Monforte, con Antonio Carlucci, Sara Damonte ed Emanuele Vito e musiche originali di Zibba.

