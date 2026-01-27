La salute di Claudio Lippi preoccupa, dopo la sua apparizione in terapia intensiva mostrata da Fabrizio Corona. Le sue condizioni sono ancora da valutare, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Fabrizio Corona ha dato voce e Claudio Lippi che a Falsissimo è apparso in condizioni preoccupanti, ma ha deciso di "far saltare qualche testa", almeno fin quando vivrà Era da tempo che Claudio Lippi non si mostrava in tv, erano circolate diverse voci sulle sue condizioni di salute e a svelare come sta adesso è arrivato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi in occasione della puntata di Falsissimo pubblicata ieri, 26 gennaio, ha mostrato Claudio Lippi in terapia intensiva. L’ex conduttore è malato e queste immagini stanno facendo il giro del web, aldilà delle dichiarazioni da lui rilasciate. Mostrare una persona in queste condizioni, pur di fare spettacolo, pur di far parlare di sé va anche oltre la “tv del dolore” da lui tanto criticata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Claudio Lippi in terapia intensiva, Corona lo mostra ma le sue condizioni preoccupano

Approfondimenti su Claudio Lippi

In questo articolo si aggiornano le condizioni di salute di Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva.

Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi in videochiamata con Corona: È in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro; Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi in fin di vita in terapia intensiva e senza un euro: le dichiarazioni di Fabrizio Corona fanno preoccupare; Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po' di teste.

Claudio Lippi, terapia intensiva e gli ultimi problemi di salute: come sta davveroClaudio Lippi ricoverato in terapia intensiva: riappare dopo mesi in un video di Fabrizio Corona, ecco come sta. donnaglamour.it

Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio CoronaNell’ultima puntata di Falsissimo il conduttore ha chiamato l’ex re dei paparazzi dall'ospedale per raccontare le sue condizioni di salute (ed economiche) ... libero.it

#FabrizioCorona ieri ha pubblicato l'ultima puntata di "Falsissimo- il prezzo del successo " e ha mostrato anche una videochiamata fatta con #ClaudioLippi mentre si trova in un letto di ospedale in terapia intensiva. Il conduttore si è complimentato con Corona - facebook.com facebook

Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste" x.com