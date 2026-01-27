Claudio Lippi in ospedale dramma e sfogo con Corona | in intensiva e sul lastrico video

Claudio Lippi si trova in ospedale, generando preoccupazione tra amici e fan. La notizia, accompagnata da un video, ha suscitato grande attenzione e solidarietà. In questa fase, è importante rispettare la privacy e seguire eventuali aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

È un’immagine che stringe il cuore e che, in poche ore, ha fatto il giro della rete destando profonda commozione e preoccupazione. Claudio Lippi, volto storico della televisione italiana, è riapparso in video dopo una lunga assenza, ma non nel modo in cui i suoi fan avrebbero sperato. Disteso in un letto d’ospedale, con le cannule dell’ossigeno al naso e il volto visibilmente segnato dalla sofferenza, l’ottantenne conduttore si è collegato in videochiamata con Falsissimo, il format streaming di Fabrizio Corona. E le sue precarie condizioni di salute hanno sconcertato il pubblico. Claudio Lippi sta male. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Claudio Lippi, 80 anni, è stato ospite nell’ultima puntata di Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona.

Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva.

