Claudio Lippi, noto volto della televisione italiana, ha rilasciato dichiarazioni dal letto d’ospedale in una telefonata con Fabrizio Corona. Durante l’intervento, ha espresso critiche nei confronti di Maria De Filippi, accusandola di favorire determinati personaggi a discapito del talento. Le sue parole si inseriscono nel contesto di accuse più ampie sul presunto “Sistema Mediaset”, alimentando un dibattito sulle dinamiche del mondo televisivo italiano.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» Claudio Lippi, storico volto della televisione italiana, è intervenuto dal letto di un ospedale in una telefonata con Fabrizio Corona, all’interno dell’ultima puntata di Falsissimo. L’ex conduttore, oggi 80enne, ha pronunciato parole durissime contro Maria De Filippi, accusandola di favorire le carriere televisive in base a criteri personali e non al talento. Le dichiarazioni sono state trasmesse nella parte a pagamento del format di Corona e si inseriscono in quello che l’ex paparazzo definisce da giorni un presunto “Sistema Mediaset”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Claudio Lippi dal letto d’ospedale chiama Fabrizio Corona e attacca Maria De Filippi

Approfondimenti su Claudio Lippi

In un contesto di tensioni nel mondo dello spettacolo, Claudio Lippi ha espresso pubblicamente critiche verso Maria De Filippi, accusandola di favoritismi.

In un momento difficile per Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva, si susseguono notizie contrastanti sulla sua condizione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi in videochiamata con Corona: È in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro; Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po' di teste; Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi parla con Fabrizio Corona dall’ospedale: l’intervento a Falsissimo.

Claudio Lippi dal letto d’ospedale: Mediaset è un sistema che usa e poi cancellaA Falsissimo lo sfogo dell’ex conduttore, ricoverato in terapia intensiva: Parlo ora perché non ho più niente da perdere ... dire.it

Claudio Lippi dal letto dell’ospedale chiama Fabrizio Corona e attacca Maria De Filippi: Privilegia in tutti i sensi chi le piace. A lei non frega un caz*o del talentoL'ex conduttore intervistato da Fabrizio Corona lancia pesanti accuse contro la De Filippi e il presunto 'Sistema Mediaset' ... ilfattoquotidiano.it

"Claudio Lippi in fin di vita e in gravi condizioni in terapia intensiva" cosa emerge in queste ore - facebook.com facebook

A Falsissimo lo sfogo dell’ex conduttore, ricoverato in terapia intensiva: “Parlo ora perché non ho più niente da perdere”. #ClaudioLippi #Corona #Falsissimo x.com