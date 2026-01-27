In un contesto di tensioni nel mondo dello spettacolo, Claudio Lippi ha espresso pubblicamente critiche verso Maria De Filippi, accusandola di favoritismi. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rapporti e le dinamiche interne di Mediaset, portando alla luce questioni di merito e favoritismi nel settore televisivo italiano. Un episodio che riflette le complesse relazioni tra protagonisti e media nel panorama mediatico nazionale.

Fabrizio Corona non si è fermato. E, come aveva annunciato su Instagram, l’ex paparazzo ha spostato l’attenzione dal caso legato ad Alfonso Signorini a ciò che secondo lui sarebbe un presunto “ Sistema Mediaset ”. E lo fa menzionando alcuni dei nomi più noti della televisione italiana. Nella sezione a pagamento dell’ultimo episodio di Falsissimo, infatti, l’ex fotoreporter sostiene di sapere chi sarebbe andata a letto con Gerry Scotti quando conduceva il programma ‘ Passaparola ’: “Due di loro hanno fatto carriera”. E poi intervista Claudio Lippi, storico ex conduttore Mediaset oggi 80enne, che a Corona – da un letto di ospedale – racconta ciò che afferma di sapere su altri personaggi di spicco dell’azienda di Cologno Monzese: “ Maria De Filippi? Non le frega un ca*o del talento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Claudio Lippi dal letto dell’ospedale chiama Fabrizio Corona e attacca Maria De Filippi: “Privilegia in tutti i sensi chi le piace. A lei non frega un caz*o del talento”

Approfondimenti su Claudio Lippi

In un momento difficile per Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva, si susseguono notizie contrastanti sulla sua condizione.

Fabrizio Corona e Claudio Lippi tornano a far parlare di sé.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi in videochiamata con Corona: È in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro; Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po' di teste; Claudio Lippi parla con Fabrizio Corona dall’ospedale: l’intervento a Falsissimo.

Claudio Lippi dal letto d’ospedale: Mediaset è un sistema che usa e poi cancellaA Falsissimo lo sfogo dell’ex conduttore, ricoverato in terapia intensiva: Parlo ora perché non ho più niente da perdere ... dire.it

Claudio Lippi in terapia intensiva, il video choc dal letto d’ospedale: Devono saltare delle testeClaudio Lippi in terapia intensiva: letto d’ospedale, flebo, rabbia e vecchi conti da saldare.E poi lui, peggio del prezzemolo, Fabrizio Corona. blogdilifestyle.it

Claudio Lippi chiama Corona dalla terapia intensiva e si espone sul caso Mediaset: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste”. Il messaggio dal letto d’ospedale che ha riacceso le polemiche. - facebook.com facebook

A Falsissimo lo sfogo dell’ex conduttore, ricoverato in terapia intensiva: “Parlo ora perché non ho più niente da perdere”. #ClaudioLippi #Corona #Falsissimo x.com