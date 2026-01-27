Claudio Lippi dal letto dell’ospedale chiama Fabrizio Corona e attacca Maria De Filippi | Privilegia in tutti i sensi chi le piace A lei non frega un caz*o del talento

Da ilfattoquotidiano.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di tensioni nel mondo dello spettacolo, Claudio Lippi ha espresso pubblicamente critiche verso Maria De Filippi, accusandola di favoritismi. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rapporti e le dinamiche interne di Mediaset, portando alla luce questioni di merito e favoritismi nel settore televisivo italiano. Un episodio che riflette le complesse relazioni tra protagonisti e media nel panorama mediatico nazionale.

Fabrizio Corona non si è fermato. E, come aveva annunciato su Instagram, l’ex paparazzo ha spostato l’attenzione dal caso legato ad Alfonso Signorini a ciò che secondo lui sarebbe un presunto “ Sistema Mediaset ”. E lo fa menzionando alcuni dei nomi più noti della televisione italiana. Nella sezione a pagamento dell’ultimo episodio di Falsissimo, infatti, l’ex fotoreporter sostiene di sapere chi sarebbe andata a letto con Gerry Scotti quando conduceva il programma ‘ Passaparola ’: “Due di loro hanno fatto carriera”. E poi intervista Claudio Lippi, storico ex conduttore Mediaset oggi 80enne, che a Corona – da un letto di ospedale – racconta ciò che afferma di sapere su altri personaggi di spicco dell’azienda di Cologno Monzese: “ Maria De Filippi? Non le frega un ca*o del talento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

