Claudio Lippi a Falsissimo da un letto d’ospedale | ‘Ho paura ma vorrei vedere saltare qualche testa’
Claudio Lippi, in collegamento telefonico durante Falsissimo, ha condiviso di essere in terapia intensiva. Con un tono sobrio, ha espresso la sua paura e il desiderio di vedere cambiamenti, senza enfasi o sensazionalismi. Questa testimonianza mette in luce la sua situazione attuale e il suo stato d’animo, offrendo un quadro chiaro e rispettoso della sua condizione.
Fabrizio Corona intervista il conduttore televisivo: ‘Sono in terapia intensiva’. «Non solo ho paura, vorrei vedere saltare un po’ di teste». Non è una frase studiata. È uno sfogo crudo, stremato, pronunciato da Claudio Lippi, collegato in videochiamata da un letto d’ospedale nella nuova puntata di Falsissimo, online dal 26 gennaio. Lippi appare con le cannule nasali, visibilmente provato, la voce spezzata, il respiro corto. Fatica a parlare, ma non rinuncia a dire ciò che pensa. A 80 anni, uno dei volti storici della televisione italiana sceglie di mostrarsi senza filtri, in un momento di estrema fragilità fisica e umana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
