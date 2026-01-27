Claudio Lippi a Falsissimo da un letto d’ospedale | ‘Ho paura ma vorrei vedere saltare qualche testa’

Claudio Lippi, in collegamento telefonico durante Falsissimo, ha condiviso di essere in terapia intensiva. Con un tono sobrio, ha espresso la sua paura e il desiderio di vedere cambiamenti, senza enfasi o sensazionalismi. Questa testimonianza mette in luce la sua situazione attuale e il suo stato d’animo, offrendo un quadro chiaro e rispettoso della sua condizione.

