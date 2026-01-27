Claudio Carlomagno scrive una lettera al figlio dal carcere ma un incontro ora è impensabile

In un contesto difficile, Claudio Carlomagno ha scritto una lettera al suo giovane figlio, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia. L'avvocato Andrea Miroli ha reso note le dichiarazioni dell'uomo, evidenziando come un incontro sia al momento irraggiungibile. Questa comunicazione rivela aspetti importanti della situazione personale e della condizione familiare di Carlomagno.

Claudio Carlomagno, l’autore dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, ha scritto una lettera dal carcere di Civitavecchia indirizzata al figlio di 10 anni. Il contenuto del documento rimane privato. La sola cosa che è trapelata è che l’imprenditore, in cerca di perdono e redenzione, si sarebbe rivolto al suo bimbo, spiegandogli, con toni il più possibile addolciti, che da ora in avanti la sua vita inevitabilmente non sarà più come prima. Claudio Carlomagno scrive una lettera al figlio dal carcere Carlomagno si è dato un obiettivo: spiegare a suo figlio perché è stato affidato a un tutore nominato dal Tribunale dei minori, oltre che ai nonni materni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

In questa vicenda, Claudio Carlomagno ha scritto una lettera al figlio di dieci anni, cercando di spiegare gli eventi legati alla tragedia familiare di Anguillara.

In un contesto di crisi familiare, il ritorno tra i banchi di scuola segna un momento di riflessione e di rinascita.

