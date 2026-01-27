Claudio Carlomagno cosa svela l' autopsia sul suicidio dei genitori

In questa analisi, si approfondiscono i risultati dell’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno, deceduti per asfissia. La vicenda si collega alla controversa situazione familiare e alle accuse rivolte a Claudio. La relazione tra gli eventi e le cause della morte vengono esaminate per offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

Sono morti per asfissia Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso sua moglie, Federica Torzullo, nella loro casa ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Questo quanto emerge dalle due autopsie effettuate oggi sui corpi dei coniugi all'istituto di medicina legale del Verano. I genitori di Carlomagno, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero suicidati impiccandosi nel garage della loro abitazione di via Tevere. Prevista per domani, invece, l'udienza davanti al tribunale per i minorenni di Roma per l'affidamento del figlio di Carlomagno e Torzullo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Procura ha aperto un fascicolo per l’omicidio di Federica Torzullo e ha disposto il sequestro della villetta coinvolta.

L'autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno ha confermato il decesso per impiccagione, attribuendolo a un suicidio.

La parente dei coniugi Carlomagno: «Non è colpa loro ciò che è diventato il figlio. Erano due nonni meravigliosi»Un racconto drammatico emerge dalla testimonianza raccolta da Dentro la Notizia sul caso Torzullo e sulla morte dei genitori di Claudio Carlomagno. A parlare è una donna, moglie del ... leggo.it

Delitto Torzullo, il padre di Carlomagno rompe il silenzio e svela quei drammatici minuti decisiviNel cuore del fascicolo giudiziario spicca un intervallo preciso: nove minuti, dalle 7:08 alle 7:17 del mattino, davanti alla villetta di via Costantino. Le ... assodigitale.it

Femminicidio Anguillara reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, Claudio Carlomagno ha scritto una lettera, non consegnata, al figlio di dieci anni per spiegargli cosa è successo e cercare il suo perdono https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/f - facebook.com facebook

Femminicidio di #Anguillara, Claudio #Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitori Alessandra Giannoli x.com