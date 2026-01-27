Classifica film al botteghino 19 gennaio – 25 gennaio
Ecco la classifica dei film al box office in Italia dal 19 al 25 gennaio, con dettagli sui titoli più visti e le tendenze della settimana nei cinema nazionali.
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 19 gennaio al 25 gennaio. 1 Marty Supreme. Regia: Josh Safdie Cast: Kevin Loreque, Hailey Gates, Alison Bartlett, Fred Hechinge Genere: Biografico, Drammatico, Sportivo, Stati Uniti 2025, 149 min. 2 Buen Camino. Regia: Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari Commedia, Italia 2025, 90 min. Cinque, Massimo Venturiello. Genere: Drammatico, Italia 2025, 131 min. 3 La grazia. Regia: Paolo Sorrentino Cast: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello Genere: Drammatico, Italia 2025, 131 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
