Civitanova caccia ai maranza dopo la violenza in corso Garibaldi | nessun legame con gli aggressori le telecamere passate al setaccio

In seguito alla rissa avvenuta in Corso Garibaldi a Civitanova, le forze dell’ordine stanno indagando sull’evento. Le telecamere di sorveglianza sono state analizzate per chiarire i fatti e verificare eventuali collegamenti tra gli aggressori e le vittime. Al momento, non si riscontra alcun legame pregresso tra i giovani coinvolti e i responsabili dell’aggressione.

CIVITANOVA Non ci sarebbe stata una conoscenza pregressa tra i due giovani aggrediti a calci e pugni in corso Garibaldi e gli autori del pestaggio, un gruppo di maranza. Da quanto emerso infatti, le vittime, non conoscerebbero i loro aggressori. Intanto i carabinieri della Compagnia di Civitanova stanno passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere posizionate sia sul luogo della brutale aggressione, sia quelli posti nel perimetro dell'area. Le verifiche L'ipotesi investigativa è che ad essere coinvolti sarebbero circa 10 giovani di origine nordafricana, ma le singole eventuali responsabilità dovranno essere appurate e cristallizzate nel corso delle indagini.

