In questa partita, Cittadella ha affrontato un avversario più forte, riconoscendo la superiorità del Vicenza. Mister Iori ha ammesso che la squadra è stata inferiore in diversi aspetti, evidenziando le difficoltà incontrate sul campo. Un risultato che sottolinea l'importanza di lavorare sui punti deboli per migliorare le future prestazioni.

Il tecnico granata non ci gira attorno nel post partita e riconosce i meriti della squadra di Gallo, soffermandosi poco sulla cattiva serata dei suoi giocatori Una serata da dimenticare, un avversario superiore in tutto e per tutto. Mister Iori in conferenza stampa dallo stadio Menti di Vicenza riconosce la differenza dei valori in campo con la capolista diretta da Fabio Gallo: «Il Vicenza è stato superiore in tutto, bisogna riconoscerlo. Nel momento in cui abbiamo pareggiato, il rigore di Stuckler ha riportato la gara come era terminata nel primo tempo. Anche nei primi 45' hanno avuto più situazioni pericolose, più dominio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Cittadella Vicenza

#Serie-C- Vicenza-Cittadella || La partita tra Vicenza e Cittadella, nella 23ª giornata di Serie C, ha visto le valutazioni dei giocatori del Cittadella.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cittadella Vicenza

Argomenti discussi: Cittadella, la delusione di mister Iori: Siamo stati inferiori al Vicenza; Serie D, girone D. Lentigione, queste le parole di mister Pedrelli in vista del derby di oggi contro il Cittadella Vis Modena; Il Lentigione sbanca il campo della Cittadella.

Cittadella, Iori: Non so come abbiamo fatto a pareggiare questa partitaIl Cittadella si fa rimontare due reti nei minuti finali di gara e non va oltre il pareggio contro la Pergolettese. Manuel Iori, tecnico dei veneti, è deluso a fine gara: Non so ... tuttoc.com

Inter U23-Cittadella, 0-1: terza vittoria consecutiva per la formazione di IoriPartita intensa e piena di emozioni all’U-Power Stadium, dove il Cittadella compie l’impresa e supera l’Inter U23 1-0, centrando la terza vittoria consecutiva. L’avvio è di marca interista: Kamate ... corrieredelveneto.corriere.it

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE in occasione del Viaggio della Fiamma Olimpica a Cittadella MERCOLEDI' 21 GENNAIO 2026 - facebook.com facebook