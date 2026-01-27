Cisgiordania carabinieri sotto minaccia | quando la crisi tocca lo Stato italiano

La recente vicenda in Cisgiordania ha coinvolto due carabinieri italiani, che sono stati fermati, minacciati con un’arma e costretti a inginocchiarsi. Questo episodio evidenzia come la crisi in quella regione possa influenzare anche lo Stato italiano, sottolineando le sfide e i rischi affrontati dal personale di servizio all’estero.

Roma, 27 gen – Due carabinieri italiani, in servizio presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme, sono stati fermati, minacciati con un’arma e costretti a inginocchiarsi in Cisgiordania. L’episodio avviene durante un’attività legata a compiti istituzionali, con documenti diplomatici e veicolo con targa diplomatica. La scena mette a nudo un fatto politico preciso che molto spesso sfugge: la crisi mediorientale tocca in modo diretto uomini, funzioni e prestigio dello Stato italiano. Due carabinieri minacciati in Cisgiordania. Il punto centrale riguarda lo status. Personale collegato a una missione diplomatica rappresenta lo Stato, si muove dentro un quadro riconosciuto dal diritto internazionale e opera in una rete di relazioni tra governi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Cisgiordania, carabinieri sotto minaccia: quando la crisi tocca lo Stato italiano Approfondimenti su Cisgiordania Diciassettenne minaccia di buttarsi sotto un treno a Colleferro, carabinieri lo persuade e lo salva È stato Conte ad aprire una crisi interna, tocca all’allenatore restituire lo spirito (Corsport) Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cisgiordania Argomenti discussi: Cisgiordania, carabinieri minacciati da colono israeliano. Farnesina: Israele indagherà; Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare sotto minaccia di armi da colono israeliano. Tajani convoca; Carabinieri italiani messi in ginocchio, minacciati con un mitra e interrogati da un colono in Cisgiordania. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano; Idf: Carabinieri fermati da un soldato in zona militare. Tajani convoca ambasciatore israeliano. Cisgiordania, un colono armato minaccia e fa inginocchiare due carabinieri. Tajani convoca l’ambasciatore israelianoL’episodio è avvenuto durante un sopralluogo preliminare in Cisgiordania. Due carabinieri in servizio al Consolato generale d’Italia a ... blitzquotidiano.it Cisgiordania, carabinieri minacciati da colono israeliano. Farnesina: Israele indagheràLeggi su Sky TG24 l'articolo Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare sotto minaccia di armi da colono israeliano ... tg24.sky.it IDF: "E' STATO UN SOLDATO ISRAELIANO A FERMARE I CARABINIERI IN ZONA MILITARE" E' stato un soldato dell'esercito israeliano e non un colono a fermare i carabinieri domenica scorsa nella cosiddetta Cisgiordania, in una zona militare chiusa nella d - facebook.com facebook La vicenda dei due carabinieri fermati e minacciati in #Cisgiordania. Nota dell' #IDF: "E' stato un soldato e non un colono ad intervenire". Convocato alla Farnesina l'ambasciatore israeliano. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27gennaio x.com

