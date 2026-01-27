Cinema e riflessioni sul pianeta in fiamme

La rassegna Mondovisioni 2026, al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, propone film e documentari che affrontano temi ambientali e sociali attuali. Organizzata da CineAgenzia e Internazionale, questa iniziativa di lunga data mira a stimolare riflessioni importanti sulle sfide del nostro pianeta. Un’occasione per approfondire le questioni globali attraverso il cinema, con un approccio sobrio e informativo.

Parte al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro la rassegna Mondovisioni 2026, consolidata iniziativa di CineAgenzia e Internazionale che da 17 edizioni porta sul grande schermo alcune delle storie più urgenti del nostro tempo. Per il terzo anno consecutivo la rassegna arriva a Reggio per offrire al pubblico un’esperienza che mette insieme cinema, riflessione e dialogo. Mondovisioni, a partire da questa sera, propone sei documentari internazionali che affrontano senza censure i temi centrali dell’attualità: crisi politiche e sociali, migrazioni, libertà di espressione, diritti umani, identità e resilienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinema e riflessioni sul pianeta in fiamme Approfondimenti su Chiostri San Pietro Pianeta Donna Cinema in rosa a Perugia “Cronache da un pianeta confuso”: incontro sul verde e sul nostro futuro Il 5 gennaio 2026, a Pisa, si terrà un incontro pubblico presso la biblioteca comunale SmS, dedicato al tema del nostro rapporto con il verde e il futuro del pianeta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Chiostri San Pietro Argomenti discussi: Cinema e riflessioni sul pianeta in fiamme; Riccione celebra il Giorno della Memoria: un percorso tra teatro, storia, cinema e letteratura; Film, fra emozioni e riflessioni (disabilità, famiglia, salute mentale, giovani ): all'Everest di San Casciano; Le note del cinema risuonano in Duomo: Nicola Piovani per San Geminiano. Cinema e riflessioni sul pianeta in fiammeSi apre ai Chiostri di San Pietro la rassegna Mondovisioni. Dialogo alle 19, alle 20 la proiezione del ritratto dell’attivista cubana Payà ... ilrestodelcarlino.it Cinque film sudcoreani del 2025 da recuperare: ecco quelli davvero imperdibiliDal K-pop trasformato in racconto cinematografico all’animazione romantica, passando per cinema d’autore, IP nate online e riflessioni sul potere delle piattaforme, il 2025 è stato un anno di svolta ... panorama.it Dopo il suo viaggio nei cinema “Mauro Corona – La mia vita finché capita” è ora disponibile in streaming e in DVD! Un percorso fatto di lavoro, attese, riprese, riflessioni e voci preziose continua ora in un’altra forma. Un film nato tra le montagne friulane della V - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.