Cina cosa si è venduto agli Usa il generale Youxia | un terremoto

In Cina, il generale Zhang Youxia è sotto inchiesta per aver passato informazioni sensibili sul programma nucleare ai Stati Uniti e per aver accettato tangenti. La vicenda mette in luce tensioni e questioni di sicurezza all’interno dei vertici militari cinesi, suscitando grande attenzione internazionale.

Terremoto ai vertici militari a Pechino. Zhang Youxia, 75 anni, il generale più alto in grado della Cina è sotto inchiesta e l'accusa delle massime autorità politiche del regime è gravissima: avrebbe passato informazioni sul programma nucleare del Paese agli Stati Uniti e di aver accettato tangenti per atti ufficiali, fra cui la promozione di un ufficiale a ministro della Difesa. È quanto riporta il Wall Street Journal (Wsj), citando persone informate su un briefing di alto livello sulle accuse che si è tenuto sabato mattina e a cui hanno partecipato alcuni degli ufficiali di più alto rango dell'esercito cinese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il generale cinese Zhang Youxia, 75 anni, è attualmente sotto inchiesta da parte del Partito Comunista Cinese.

Il governo cinese ha avviato una nuova fase di riorganizzazione all’interno dei vertici militari, con l’allontanamento di figure di rilievo come Zhang Youxia e Liu Zhenli.

