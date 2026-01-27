ciclone harry pochi fondi dal governo e la promessa di altro cemento

In seguito al passaggio del ciclone Harry sulle coste del sud Italia, si evidenziano le difficoltà nel reperire fondi adeguati da parte del governo. La promessa di interventi concreti si scontra con scarse risorse e la proposta di nuove costruzioni edilizie. Un quadro che solleva interrogativi sulla reale efficacia delle strategie di risposta alle emergenze climatiche e sulla priorità data alla tutela ambientale.

In mezz'ora Il governo parla di «maltempo». Dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna In mezz'ora Il governo parla di «maltempo». Dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Con un consiglio dei ministri di mezz’ora convocato apposta, ieri Palazzo Chigi ha dichiarato lo stato d’emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna, le tre regioni più colpite dalla violenta mareggiata del 20 e 21 gennaio. A fronte dei danni stimati dai governatori in 1,2 miliardi di euro, l’esecutivo ha stanziato 100 milioni per gli interventi più urgenti. «Non appena dalle regioni arriverà un quadro dettagliato dei danni, potremo procedere all’ulteriore stanziamento per la ricostruzione», ha precisato il ministro Musumeci. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry.

I danni causati dalla recente tempesta in Sicilia evidenziano, più del maltempo stesso, le vulnerabilità del nostro territorio.

