Ciclodibattiti da bar
Le discussioni sulle piste ciclabili a Milano rappresentano uno dei temi più dibattuti tra gli utenti dei bar cittadini. Questo argomento, spesso fonte di opinioni contrastanti, riflette le diverse posizioni sulla mobilità sostenibile e lo sviluppo urbano. In questo contesto, è importante analizzare i pro e i contro per comprendere meglio le implicazioni delle scelte urbanistiche in città.
Fra i temi più divisivi nei dibattiti milanesi imbruttiti da bar c'è sicuramente quello delle piste ciclabili. È ormai un derby in stile Milan-Inter: servono, no non servono, peggiorano il traffico, no al contrario lo agevolano, hanno ridotto lo smog, no è vero il contrario e così via. Adesso il Comune ne realizzerà un’altra in via Boifava, periferia sud. Il quartiere in cui sarà collocata, e le caratteristiche che avrà, non scateneranno reazioni da quasi isteria collettiva com'è stato con quella di Buenos Aires. Al di là di come la si pensi sulle ciclabili, la loro crescita negli ultimi cinque anni ha messo la città in linea con le principali capitali europee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
