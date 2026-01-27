Ciclabile in via Boifava partiti i lavori | In bici alla M2 e alla stazione Tibaldi

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Boifava, nel quartiere Chiesa Rossa. L'intervento mira a migliorare la sicurezza e la mobilità sostenibile, facilitando gli spostamenti in bicicletta verso la M2 e la stazione Tibaldi. L'opera si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione delle infrastrutture dedicate alla mobilità alternativa nella zona.

Sono partiti ieri i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Boifava, nel quartiere Chiesa Rossa. A darne annuncio è stato Marco Granelli, assessore comunale ai Lavori pubblici, spiegando che grazie a questa opera, una volta chiusi i cantieri, "il quartiere sarà collegato con le due ciclabili radiali della città: quella lungo il Naviglio Pavese, la VenTo (acronimo che sta per Venezia-Torino ndr), e quella lungo via dei Missaglia che realizza un percorso radiale verso il centro città fino alla Cerchia dei Navigli attraverso le vie Dudovich, Lusitania, Aicardo, Giambologna, Col Moschin e Calatafini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclabile in via Boifava, partiti i lavori: "In bici alla M2 e alla stazione Tibaldi" Approfondimenti su via Boifava Milano, al via i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava: come sarà A Milano, i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava nel Municipio 5 inizieranno lunedì 26 gennaio. Milano, degrado olimpico vicino alla stazione Tibaldi Bocconi Lungo i binari della stazione Tibaldi Bocconi, nella zona sud di Milano, si respira un'aria di abbandono e degrado. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su via Boifava Argomenti discussi: A Milano partono i lavori per una nuova ciclabile, 7 mesi di cantiere: come sarà; Milano, 26 gennaio al via lavori per ciclabile di via Boifava; Milano, al via i lavori per la nuova pista ciclabile di via Boifava: come sarà; Milano diventa sempre più ciclabile: dal 26 gennaio lavori in via Boifava. Ciclabile di via Boifava: partono oggi i lavori con i fondi PNRRPartiti i lavori per la nuova ciclabile di via Boifava, nel Municipio 5 di Milano, tra via dei Missaglia e il Naviglio Pavese. ecoincitta.it OPERE PUBBLICHE. CICLABILITÀ, DA LUNEDÌ 26 LA REALIZZAZIONE DELLA CICLABILE DI VIA BOIFAVAL’intervento sulla strada compreso in una riqualificazione complessiva (mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2026 – Domani, lunedì 26 gennaio, saranno avviati i lavori per la realizzazione della cic ... mi-lorenteggio.com #Milano, 26 gennaio al via lavori per #ciclabile di via Boifava x.com Nuova ciclabile in via Boifava (Municipio 5) Il 26 gennaio partono i lavori per realizzare due piste ciclabili monodirezionali lungo i 550 metri di via Boifava, nel quartiere Chiesa Rossa. L’intervento collegherà l’area con le principali ciclovie radiali cittadine e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.