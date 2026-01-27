CIAO CIAO CORONA! CANALE 5 | GF VIP IN ONDA NESSUNA CRITICITÀ NEI CASTING

Il Grande Fratello Vip torna in onda su Canale 5, confermando il suo appuntamento senza criticità nei casting. La rete ha deciso di andare avanti con il programma, nonostante le recenti vicende legate a Fabrizio Corona. Questa scelta evidenzia l’impegno di Canale 5 nel mantenere la programmazione stabile e puntuale, offrendo agli spettatori un evento di intrattenimento consolidato e atteso.

Canale 5 non si fa spaventare da Fabrizio Corona. L’ordine è chiaro e deciso: Grande Fratello Vip si farà regolarmente. Anche Endemol non è da meno. Un report dettagliato di Dagospia riporta a chiare lettere le intenzioni congiunte di Mediaset e della ancora più potente società di produzione del reality. A condurre ci sono in pole position Ilary Blasi e Veronica Gentili ma la prima parrebbe quasi sicura ad oggi. Sul fronte dei casting e del polverone sollevato da Corona contro Alfonso Signorini, dopo tutte le indagini interne non sono emerse criticità nei casting passati. Quindi non c’è alcun motivo per fermare il GF Vip, anche per non darla vinta a Corona si legge nel report. 🔗 Leggi su Bubinoblog

