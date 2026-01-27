Choc in aereo si addormenta sulla spalla della mamma e muore in volo

Un tragico episodio aereo ha sconvolto un normale volo intercontinentale, quando un bambino si è addormentato sulla spalla della madre e, purtroppo, ha perso la vita durante il volo. Un evento che evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio anche in situazioni di routine.

Un viaggio intercontinentale come tanti, iniziato senza alcun presagio, si è trasformato in una tragedia silenziosa consumata a migliaia di metri d’altezza. Una donna di 44 anni, partita dagli Stati Uniti con destinazione Londra, si è addormentata poco dopo il decollo e non si è mai più risvegliata. Solo al termine delle sette ore e mezza di volo, una volta atterrati nel Regno Unito, è emersa la drammatica verità. Seduta accanto alla madre, la donna si era appoggiata alla sua spalla, cercando riposo durante la traversata. Un’immagine rassicurante, apparentemente normale, che non ha destato sospetti né tra i familiari né tra i membri dell’equipaggio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La notizia di Rachel Green, 44 anni, deceduta durante un volo da Minneapolis a Londra, evidenzia l’importanza di conoscere i segnali di emergenza e di agire tempestivamente in caso di problemi di salute in viaggio.

