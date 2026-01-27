Chivu ha parlato della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, sottolineando le difficoltà attuali e la determinazione della squadra. Ha anche commentato le scelte di formazione, escluso Lautaro e confermando l’impegno di tutti per ottenere un risultato positivo. Le dichiarazioni forniscono uno sguardo sulla preparazione e l’approccio dell’Inter alla partita.

Inter News 24 Chivu ha presentato la sfida di domani sera in Champions League contro il Borussia Dortmund anche ai microfoni di Sky. L’Inter di Cristian Chivu si presenta al Signal Iduna Park per l’ultimo atto della fase campionato di Champions League con uno spirito battagliero, nonostante una classifica europea che non rispecchia il dominio mostrato in Serie A, dove i nerazzurri guidano con 52 punti. Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione, tra l’incognita degli ottavi e l’emergenza infortuni. Chivu a Dortmund con le idee chiare. Le parole dell’allenatore nerazzurro riflettono la tensione di un match da “dentro o fuori”, in uno degli stadi più caldi d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Sky: «In Champions situazione non ideale, daremo tutto. Barella? Resta a casa». Poi glissa su Lautaro titolare

Approfondimenti su Chivu Sky

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal, Ivan Zamorano ha condiviso il suo punto di vista sull’Inter.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Chivu Sky

Argomenti discussi: Chivu dopo Inter-Pisa: Reazione meravigliosa. L'errore di Sommer? Colpa mia; Chivu: 'Pronti a fare i playoff, se servirà'; Chivu nemmeno saluta Conte? Da Sky: Mister, la sta ascoltando Conte e Chivu se ne va: Buona sera a tutti I due si sono incrociati a Sky ma il tecnico dell'Inter se n'è andato appena gli hanno detto di Conte. Non ha sentito bene o ha sentito troppo bene? htt; Chivu a Sky Sport: Premier campionato top per intensità, noi non siamo ancora abituati a certi tipi di partite.

Borussia Dortmund-Inter, Chivu: Non so se Lautaro giocherà. Per Barella risentimentoLeggi su Sky Sport l'articolo Borussia Dortmund-Inter, Chivu: 'Non so se Lautaro giocherà. Per Barella risentimento' ... sport.sky.it

Chivu a Sky: In Champions ci siamo messi da soli in questa situazione. Barella? Abbiamo deciso di non rischiarloVigilia di Champions League per l'Inter, già qualificata ai playoff e a caccia di un miracolo per entrare nella Top 8 che vale gli ottavi diretti. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, raggiunto da Sk ... msn.com

#Chivu a Sky: "In Champions ci siamo messi da soli in questa situazione. #Barella Abbiamo deciso di non rischiarlo" x.com

L'Inter sfida il Dortmund per evitare i playoff di Champions League e aiutare la corsa scudetto. Intanto Chivu aspetta Perisic #SportMediaset - facebook.com facebook