Chiusura PAV Lega | Dall’Asl più imprecisioni che precisazioni

La chiusura del Presidio Ambulatoriale Veterinario (PAV) nei fine settimana ha suscitato diverse interpretazioni. La Lega ha evidenziato come le comunicazioni dell’ASL BN siano risultate più imprecise che chiare. In questo articolo si analizzano i punti salienti della vicenda, offrendo un quadro obiettivo sulla situazione e sulle eventuali conseguenze per i cittadini e i professionisti coinvolti.

Tempo di lettura: 3 minuti “ In merito alla vicenda della chiusura del Presidio Ambulatoriale Veterinario (PAV) nelle giornate del sabato e della domenica, viste le (im)precisazioni dell’ASL BN, corre l’obbligo di alcuni chiarimenti. Perché prima di fare dichiarazioni l’Azienda sanitaria non si documenta su atti da essa stessa prodotti? È a conoscenza – su questo abbiamo forti dubbi – l’Azienda che nel mese di settembre 2017 ha indetto un avviso: “Pubblicazione turni vacanti relativi al terzo trimestre per l’assunzione di numero sei specialisti ambulatoriali branca sanità animale presso il PAV di San Giorgio del Sannio, in possesso di particolari capacità professionali e documentata esperienza per attività connesse al randagismo, attività chirurgica su animali d’affezione, in particolare sterilizzazioni di cani e gatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L’Ambulatorio Veterinario di San Giorgio del Sannio, gestito dall’ASL, ha recentemente subito alcune modifiche nelle sue attività.

Nel passaggio tra un esercizio finanziario e l’altro, la chiusura e l’apertura del fondo delle minute spese rappresentano momenti fondamentali per garantire una corretta gestione contabile.

