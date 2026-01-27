Chiuso temporaneamente l' ufficio postale in viale San Daniele

L'ufficio postale di Udine 3 in viale San Daniele è temporaneamente chiuso per interventi tecnici programmati. La comunicazione è stata diffusa da Poste Italiane, che sta effettuando lavori di manutenzione nell’area. La riapertura avverrà non appena conclusi gli interventi previsti, assicurando il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile.

Per qualche giorno i clienti potranno dunque rivolgersi all'ufficio postale di Udine 4, in via Forni di Sotto, aperto dal.

