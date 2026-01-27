chiude dopo 32 anni yoghi storica yogurteria di ascoli piceno

Dopo 32 anni di attività, Yoghi, storica yogurteria di Ascoli Piceno, chiude le sue porte. Fondata nel 1994, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale, lasciando un segno duraturo nel panorama gastronomico della città. La chiusura segna la fine di un’epoca per molti clienti e appassionati di questa attività storica.

Ascoli Piceno, 27 gennaio 2027 – Dopo 32 anni di attività, chiude Yogh i, la storica yogurteria fondata nel 1994 e divenuta negli anni uno dei luoghi più riconoscibili e affezionati della città. Un punto di riferimento per generazioni di ascolani, premiato anche a livello nazionale, che nel tempo ha saputo trasformarsi in un piccolo simbolo di artigianalità, socialità e quotidianità. L’annuncio arriva in un momento complesso, segnato da difficoltà economiche e da un contesto cittadino in trasformazione. A pesare sulla decisione, spiega il titolare Gregorio De Angelis, sono stati l’aumento dei costi, un mercato sempre più competitivo e l’imminente apertura di un cantiere che interesserà la piazza per circa dieci mesi, riducendo in modo significativo la possibilità di lavorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo 32 anni di servizio, la Yogurteria di via Sacconi a Ascoli chiude le sue porte.

