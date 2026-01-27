‘Chissà se riuscirà a non nominarmi’ | la replica al vetriolo di De Rensis a Nuzzi la reazione di Giletti VIDEO

In questo articolo si analizza la recente risposta del legale di Stasi a Nuzzi, nel contesto del caso Garlasco. Si considera inoltre il commento di De Rensis e la reazione di Giletti, evidenziando il contesto mediatico e le dinamiche dei dissidi tra personaggi televisivi. Un approfondimento che illustra come le controversie pubbliche si sviluppano e influenzano l’opinione pubblica.

Caso Garlasco, il legale di Stasi risponde al conduttore di Quarto Grado a Lo Statto delle Cose. Il dissing televisivo a distanza e il caso Garlasco come detonatore. E una battuta, apparentemente ironica, che diventa una stilettata lucida e velenosa. Durante la puntata del 26 gennaio de Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3, Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha colto al volo una provocazione per rispondere — senza mai nominarlo direttamente — a Gianluigi Nuzzi. Il risultato: un momento di televisione purissima, dove il non detto pesa più delle parole. La provocazione di Nuzzi a Quarto Grado.

