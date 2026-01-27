Chiavenna | uomo salvato dalle acque del fiume Mera

Questa mattina a Chiavenna un uomo di 61 anni è finito nelle acque del fiume Mera, sotto il ponte di via Paolo Bossi. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Dopo alcuni minuti di tentativi, l’uomo è stato tirato fuori dall’acqua e portato in salvo. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma resta da capire cosa abbia spinto l’uomo a mettere in pericolo la propria vita in quel modo.

Attimi di grande paura questa mattina attorno alle 10 a Chiavenna dove un uomo di 61 anni è finito nelle acque del fiume Mera dal ponte che si trova sopra il corso d'acqua lungo via Paolo Bossi. L'uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Mera e poi trasportato in elicottero all'ospedale di Sondrio, dove è giunto in codice giallo attorno alle 11,45. Al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti proprio gli uomini dell'Arma: tra le ipotesi anche quella di un gesto volontario da parte dell'uomo, mentre è sicuramente escluso il coinvolgimento di terze persone.

