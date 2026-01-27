Chiarello attacca Conte dopo Juve-Napoli | Scelte assurde perché queste invenzioni?

In seguito alla partita tra Juventus e Napoli, Umberto Chiariello ha commentato con fermezza le decisioni dell’arbitro, definendole “scelte assurde”. Il suo intervento si inserisce nel dibattito sulle decisioni arbitrali che spesso dividono appassionati e addetti ai lavori, sottolineando l’importanza di un corretto arbitraggio nel calcio professionistico.

"> Umberto Chiariello non usa mezzi termini nel commentare la sconfitta del Napoli contro la Juventus. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il giornalista ha criticato apertamente le scelte tecniche di Antonio Conte, soffermandosi in particolare sull’utilizzo di Gutiérrez fuori ruolo. «Il Napoli è rimasto in partita fino al 78’, ha giocato alto e ha provato a sfondare, pur senza tirare in porta. Ma la scelta di far giocare Gutiérrez a destra è stata assurda, in tutte le salse. Abbiamo un centrale da trenta milioni e Di Lorenzo deve fare il suo ruolo: perché queste invenzioni strampalate?», ha dichiarato Chiariello. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com

