Lenni e Federica sono le figlie di Claudio Lippi, volto storico della televisione italiana. Conosciute per il loro legame familiare e il rispetto per il passato del padre, mantengono un profilo discreto e riservato. La loro presenza rappresenta un ponte tra le generazioni, arricchendo il patrimonio di storie e ricordi legati al mondo dello spettacolo italiano.

Volto storico della televisione italiana, Claudio Lippi è stato uno dei conduttori più amati degli anni Novanta, sinonimo di garbo, ironia e intrattenimento. Se la sua carriera è stata spesso sotto i riflettori, la sua vita privata è sempre rimasta particolarmente riservata. Padre di due figlie, Lenni e Federica, Lippi ha più volte raccontato quanto il ruolo di genitore sia stato per lui complesso, ma centrale. Chi sono le figlie di Claudio Lippi. Lenni Lippi è la primogenita di Claudio Lippi. È nata nel 1975 dal matrimonio con l’attrice Laura Belli, una delle interpreti più note del cinema e del teatro italiano tra gli anni Sessanta e Settanta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi sono Lenni e Federica, le figlie di Claudio Lippi

C'è anche Claudio Lippi nell'ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. Il conduttore chiama l'ex Re dei Paparazzi dal reparto di terapia intensiva dove è ricoverato e si sfoga. - facebook.com facebook

A Falsissimo lo sfogo dell’ex conduttore, ricoverato in terapia intensiva: “Parlo ora perché non ho più niente da perdere”. #ClaudioLippi #Corona #Falsissimo x.com