La perdita di fiducia nella politica come strumento di mediazione e decisione è al centro di questa analisi di Emanuele Cristelli. L’autore esamina le cause e le origini di un fenomeno che ha portato a un crescente disincanto verso la democrazia, offrendo uno sguardo lucido e approfondito sul tema.

“Chi ha ucciso la politica: quando e perché abbiamo iniziato a odiare la democrazia?” di Emanuele Cristelli affronta il tema della progressiva perdita di fiducia nella politica come agente di mediazione, decisione e progetto collettivo. In questo breve saggio si tenta di ricostruire, con metodo e coerenza, il processo che ha condotto la democrazia italiana in una condizione di grave debolezza strutturale. Il cuore del libro batte in una domanda destabilizzante: se la politica è stata semplificata e disintermediata per renderla più vicina al cittadino, perché oggi invece appare più distante che mai? L’autore risponde a questo quesito evitando scorciatoie retoriche e individuando una serie di equivoci che, nel corso degli anni, hanno minato dall’interno il funzionamento stesso della democrazia rappresentativa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Chi ha ucciso la politica: quando e perché abbiamo iniziato a odiare la democrazia?” di Emanuele Cristelli: un’indagine lucida e senza alibi

Approfondimenti su Emanuele Cristelli

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Emanuele Cristelli

Argomenti discussi: Femminicidio Torzullo, la chat e l'ora del delitto: Potrebbe averla uccisa prima dell'alba; 'Abu' Youssef, chi era lo studente 18enne ucciso a scuola a La Spezia; Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto; Ragazzo accoltellato, Atif resta in carcere. Il gip: 'Ha ucciso con brutalità e disinvoltura'.

Chi è il poliziotto che ha ucciso il 28enne in via Impastato: vent’anni di servizio, ora è sotto chocMilano, l’agente della squadra investigativa del commissariato Mecenate ha raccontato di aver sparato quando si è visto puntare l’arma contro: è indagato per omicidio. In borghese, non aveva bodycam ... msn.com

Chi ha colpito lo studente ucciso in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casaZouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. La Procura valuta la premeditazione. Il possibile movente e la ... today.it

’ ! Negli studi di Radio Fragola abbiamo ospite Emanuele Cristelli, autore del libro “Chi ha ucciso la Politica”, un saggio che indaga le cause della crisi della democrazia e propone una rassegna di “colp - facebook.com facebook