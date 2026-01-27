Chi era il ragazzo di 28 anni ucciso da un poliziotto nella sparatoria a Rogoredo

Questo articolo fornisce informazioni sulla sparatoria avvenuta a Rogoredo, che ha coinvolto un ragazzo di 28 anni, Abderrahim Mansouri. Verranno illustrati i dettagli dell’incidente, le circostanze e le implicazioni legali, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e obiettivo su quanto accaduto, nel rispetto della delicatezza della vicenda.

Si chiamava Abderrahim Mansouri, aveva 28 anni, era cittadino marocchino e aveva precedenti per spaccio, resistenza e rapine, il ragazzo morto a seguito di un colpo di pistola alla testa sparato da un poliziotto in borghese.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Rogoredo

Un giovane di 20 anni ha perso la vita questa mattina a Milano, nel quartiere Rogoredo, durante un intervento di polizia.

Un giovane di 20 anni è deceduto durante un intervento di polizia a Milano, nel quartiere Rogoredo.

Ultime notizie su Rogoredo

Chi era il ragazzo di 28 anni ucciso da un poliziotto nella sparatoria a RogoredoSi chiamava Abderrahim Mansouri, aveva 28 anni, era cittadino marocchino e aveva precedenti per spaccio, resistenza e rapine, il ragazzo morto a seguito di un colpo di pistola alla testa sparato da un ... fanpage.it

Abderrahim Mansouri: chi era il 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto a MilanoLa vittima non era sconosciuta alle forze dell'ordine. Dagli accertamenti è emerso che aveva precedenti per droga, rapina e resistenza a pubblico ufficiale ... today.it

