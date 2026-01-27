Chi era il ragazzo di 28 anni ucciso da un poliziotto nella sparatoria a Rogoredo
Questo articolo fornisce informazioni sulla sparatoria avvenuta a Rogoredo, che ha coinvolto un ragazzo di 28 anni, Abderrahim Mansouri. Verranno illustrati i dettagli dell’incidente, le circostanze e le implicazioni legali, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e obiettivo su quanto accaduto, nel rispetto della delicatezza della vicenda.
Si chiamava Abderrahim Mansouri, aveva 28 anni, era cittadino marocchino e aveva precedenti per spaccio, resistenza e rapine, il ragazzo morto a seguito di un colpo di pistola alla testa sparato da un poliziotto in borghese.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sparatoria a Milano, ventenne ucciso da due agenti in borghese a Rogoredo: la pistola era a salve
Un giovane di 20 anni ha perso la vita questa mattina a Milano, nel quartiere Rogoredo, durante un intervento di polizia.
Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armato
Un giovane di 20 anni è deceduto durante un intervento di polizia a Milano, nel quartiere Rogoredo.
