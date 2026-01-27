Tony Pitony è un artista di cui si conosce poco, ma la sua presenza nella sigla di FantaSanremo 2026 ha attirato l’attenzione. La sua identità rimane nascosta, mentre la voce e i testi emergono con chiarezza. Un esempio di come anche un semplice contributo possa lasciare un’impronta significativa nel contesto musicale e mediatico.

Identità celata, voce sicura e testi che, nel bene o nel male, riescono a farsi notare anche senza volerlo. Tony Pitony è una delle rivelazioni musicali di questo periodo: un artista che definire eccentrico è quasi un eufemismo e che, in pochissimo tempo, è riuscito a imporsi sui social e nella mente di molti ascoltatori. Non è un caso che, per Sanremo 2026, la squadra del FantaSanremo abbia deciso di affidare proprio a lui la sigla del gioco più irriverente della kermesse. Chi è Tony Pitony. Tony Pitony è un artista e performer che ha costruito il suo progetto partendo da un personaggio preciso: identità nascosta, maschera iconica ispirata a Elvis e un’estetica volutamente sopra le righe. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Tony Pitony che canta la sigla di FantaSanremo 2026

Approfondimenti su FantaSanremo 2026

La sigla del FantaSanremo, interpretata da Tony Pitony, segna ufficialmente l'inizio di Sanremo 2026.

“Scapezzolate” di TonyPitony, sigla ufficiale di Fantasanremo 2026, si distingue per la sua originalità e contemporaneità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su FantaSanremo 2026

Argomenti discussi: Tutti pazzi per Tony Pitony: chi è l'artista siciliano che sta conquistando le classifiche; Perché l’Italia è sempre pronta per un nuovo Tony Pitony (anche se ogni volta facciamo finta di stupirci); Tony Pitony ha firmato la sigla del FantaSanremo 2026; Tony Pitony firma la sigla del FantaSanremo 2026.

Chi è Tony Pitony che canta la sigla di FantaSanremo 2026Nel 2026 è proprio Tony Pitony a dare voce al gioco più irriverente legato alla kermesse. Il brano si intitola Scapezzolate, un chiaro richiamo a uno dei bonus più iconici che gli artisti sono ... dilei.it

Tony Pitony, il fenomeno che tutti vogliono. Ma che X Factor scartòIl performer siciliano, artista del momento autore della sigla del Fantasanremo 2026, partecipò a X Factor nel 2020 e si beccò tre no. Solo Mika intravide la genialità ... dilei.it

Radio Zeta. . Dopo Eugenio in Via di Gioia con C’è un tam-tam Naska con Official Anthem e Cristina D’Avena con Occhi di FantaSanremo nel 2026 tocca a Tony Pitony firmare la sigla del FantaSanremo @tonypitonyofficial - facebook.com facebook

Il prossimo fenomeno di Sanremo passa dal Fantasanremo: Tony Pitony ne firma la sigla. @FantaSanremo @SanremoRai #Sanremo2026 #TonyPitony @t_pitony #Fantasanremo x.com