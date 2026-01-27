In questa vicenda di Milano, un poliziotto con vent’anni di servizio si trova coinvolto in un tragico episodio. Dopo aver sparato a un 28enne, si trova sotto choc e al centro di un’attenzione pubblica e politica. La ricostruzione dei fatti e le reazioni della comunità sono ancora in corso, mentre si cerca di comprendere le responsabilità e le circostanze di questa tragedia.

Milano – Lo sgomento per aver ucciso una persona, la convinzione di averlo fatto perché in pericolo di vita, la solidarietà dei colleghi poliziotti e di altre voci politiche. Sono ore di smarrimento quelle che sta vivendo l’agente del commissariato Mecenate che ieri sera ha sparato al 28enne marocchino Adberrahim Mansouri in via Impastato a Milano, area tristemente nota per il boschetto della droga di Rogoredo, durante un controllo anti-spaccio. Il racconto del legale. ''Comunque ha tolto una vita. È ancora rintronato'', riferisce il legale Pietro Porciani, che nella tarda serata di ieri lo ha assistito durante l'interrogatorio in Questura, durato circa un'ora, del pm Giovanni Tarzia, che ha aperto un fascicolo per omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è il poliziotto che ha ucciso il 28enne in via Impastato: vent’anni di servizio, ora è sotto choc

Approfondimenti su Milano Ucciso

L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

In un’operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto ha ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, che avrebbe puntato contro di lui una pistola a salve.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Ucciso

Argomenti discussi: Chi era Adberrahim Mansouri, 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto; Chi era Alex Pretti, 37enne ucciso da polizia frontiera a Minneapolis; Abderrahim Mansouri: chi era il 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto a Milano; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve.

Abderrahim Mansouri, chi era il 28enne ucciso da un poliziotto a Rogoredo?Si chiamava Abderrahim Mansouri e aveva 28 anni, il giovane ucciso con un colpo di pistola alla testa da un poliziotto ... notizie.it

Sparatoria a Milano, il poliziotto che ha colpito alla testa il 28enne: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere». Chi era la vittimaSi cerca di fare chiarezza su cosa è avvenuto intorno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, in via Impastato, nel ... msn.com

Ora aspettiamo chi difenderà il nordafricano che ha puntato la pistola contro il poliziotto. - facebook.com facebook

IL POLIZIOTTO FINISCE GIÀ INDAGATO PER OMICIDIO VOLONTARIO. QUALCOSA NON TORNA Un soggetto punta una pistola contro gli agenti. Gli viene intimato più volte l’alt. Non si ferma. Un poliziotto spara per difendere i colleghi e se stesso. Giusto. Ha x.com