Chi è Greg Bovino il capo della Border Patrol anti-immigrati originario della provincia di Cosenza

Greg Bovino è un dirigente della Border Patrol noto per il suo ruolo nella gestione delle frontiere. Originario della provincia di Cosenza, la sua figura ha assunto un rilievo internazionale, anche grazie alla sua presenza pubblica, che ha suscitato attenzione e discussioni a livello globale. In questa introduzione, si analizzerà il percorso e l’importanza di una figura che rappresenta aspetti complessi delle politiche migratorie.

Gregory «Greg» Bovin o è diventato un personaggio di rilevanza globale quasi per caso, o meglio per immagine. Le sue radici affondano ad Aprigliano, un borgo in provincia di Cosenza, da dove i genitori partirono negli anni '60 in cerca di fortuna negli Stati Uniti. Cresciuto nel Bronx mantenendo un forte legame con l'identità calabrese, Bovino incarna oggi quel paradosso del "figlio di immigrati" diventato il volto della linea dura contro l'immigrazione clandestina. L'immagine che fa il giro del mondo I video che lo ritraggono a Minneapolis durante le retate contro i migranti, con un cappotto lungo verde oliva, bottoni dorati, taglio di capelli rasato, hanno fatto il giro del mondo.

