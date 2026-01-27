Chi è Biereth nuovo profilo sondato dalla Juventus per il ruolo di centravanti

Biereth è un attaccante attualmente sotto valutazione dalla Juventus come possibile rinforzo per la rosa. La società sta monitorando il suo potenziale per valutare un eventuale investimento a breve termine. Questo profilo rientra nelle strategie di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

. I bianconeri vogliono regalare un 9 di peso a Spalletti. In un mercato che si muove freneticamente alla ricerca di fisicità, la  Juventus  ha acceso i riflettori su un profilo emergente e affascinante:  Mika Biereth. Attaccante danese classe 2003, attualmente in forza al Monaco (contratto al 2030), Biereth rappresenta l’identikit perfetto della “ punta di peso ” che Luciano Spalletti insegue per completare il suo scacchiere tattico, offrendo un’alternativa strutturale alla mobilità di David e Openda. Un centravanti moderno e spietato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

