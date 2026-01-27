Charles Leclerc | Nessun intoppo per ora Speriamo che il 2026 sia il nostro anno

Charles Leclerc ha svolto oltre 60 giri durante i test collettivi di Barcellona, confermando un percorso senza intoppi. L’obiettivo è prepararsi al meglio per la stagione 2026 di Formula Uno, con speranze di ottenere risultati significativi. Questi test sono fondamentali per valutare le prestazioni e migliorare la competitività della squadra in vista del prossimo mondiale.

Charles Leclerc ha completato oltre 60 giri nella sessione mattutina della seconda giornata dei test collettivi privati di Barcellona per la Formula Uno in vista del Mondiale 2026. Il monegasco della Rossa ha macinato chilometri preziosi al volante della SF-26 sia con gomme slick sull'asciutto che in condizioni di pista bagnata, non riscontrando particolari problemi di affidabilità in una fase embrionale del progetto in cui la priorità è proprio quella di verificare il corretto funzionamento della nuova power unit e dei vari sistemi collegati. " Bello essere tornati in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto diverse rispetto a quelle che abbiamo guidato finora.

