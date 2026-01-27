Charlène di Monaco una stella che brilla alla messa della patrona grazie a una spilla preziosa

Da vanityfair.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Charlène di Monaco ha partecipato alla messa della patrona indossando un abito elegante e una spilla preziosa. La sua scelta di stile richiama l’eleganza della principessa Grace, sottolineando il suo ruolo istituzionale e la raffinatezza del momento. Un’occasione che ha mostrato ancora una volta il suo gusto sobrio e raffinato, in linea con le tradizioni del Principato.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Le celebrazioni per Santa Devota, la patrona di Monaco, impegnano la famiglia principesca in diversi momenti a partire dal 26 gennaio. Uno dei momenti più suggestivi è il falò simbolico della barca che rimanda al furto delle reliquie della santa sventato da pescatori che punirono il ladro bruciando l'imbarcazione. Al tradizionale appuntamento partecipano di solito anche i gemelli, oggi undicenni, insieme ai genitori. Charlène di Monaco per l'occasione ha sfoderato un cappotto monopetto grigio spinato etichettato Dolce&Gabbana, un modello che valorizza la sua figura slanciata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

charl232ne di monaco una stella che brilla alla messa della patrona grazie a una spilla preziosa

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco, una stella che brilla alla messa della patrona grazie a una spilla preziosa

Approfondimenti su Charlène Di Monaco

Caltagirone, una messa a San Vincenzo de’ Paoli in onore della santa patrona Virgo fidelis

Charlène di Monaco, una visione black and white di sofisticata eleganza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Charlène Di Monaco

Argomenti discussi: Charlene di Monaco con i capelli più lunghi della sua vita; Il Principe Alberto II e la Principessa Charlene inaugurano una nuova area giochi per bambini a Monaco; Charlene di Monaco, la foto dei 48 anni nasconde la pettinatura controversa; Carolina di Monaco, i 69 anni della principessa che ha fatto sognare il mondo con la sua bellezza (e le sue love story).

charlène di monaco unaCharlene di Monaco radiosa nel ritratto ufficiale per i 48 anniDomenica 25 gennaio è stata una giornata speciale per il Principato di Monaco: la principessa Charlene ha compiuto 48 anni ... amica.it

Charlene di Monaco, la sorpresa di Santa Devota: perché gli occhi erano tutti per Jacques e GabriellaCon una sicurezza sorprendente, i gemelli hanno guidato il rito del fuoco sotto lo sguardo fiero di mamma Charlene di Monaco ... iodonna.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.