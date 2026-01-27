Charlène di Monaco ha partecipato alla messa della patrona indossando un abito elegante e una spilla preziosa. La sua scelta di stile richiama l’eleganza della principessa Grace, sottolineando il suo ruolo istituzionale e la raffinatezza del momento. Un’occasione che ha mostrato ancora una volta il suo gusto sobrio e raffinato, in linea con le tradizioni del Principato.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Le celebrazioni per Santa Devota, la patrona di Monaco, impegnano la famiglia principesca in diversi momenti a partire dal 26 gennaio. Uno dei momenti più suggestivi è il falò simbolico della barca che rimanda al furto delle reliquie della santa sventato da pescatori che punirono il ladro bruciando l'imbarcazione. Al tradizionale appuntamento partecipano di solito anche i gemelli, oggi undicenni, insieme ai genitori. Charlène di Monaco per l'occasione ha sfoderato un cappotto monopetto grigio spinato etichettato Dolce&Gabbana, un modello che valorizza la sua figura slanciata.

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco, una stella che brilla alla messa della patrona grazie a una spilla preziosa

